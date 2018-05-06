Украинский тренер отказался возглавить сборную Латвии по футболу

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Роман Григорчук покинет Габалу по окончании сезона
Фото: Azerisport.com

Роман Григорчук покинет Габалу по окончании сезона

Главный тренер азербайджанской Габалы украинец Роман Григорчук отказался возглавить сборную Латвии по футболу из-за договоренности с другим клубом.

Об этом рассказал президент латвийской федерации футбола Каспарс Горкшс в интервью Lsm.lv. По его словам, если Григорчук не подпишет контракт с клубом, с которым ведет переговоры, то может рассмотреть и вариант со сборной Латвии.

"Я провел переговоры с Григорчуком, однако он отказался возглавить сборную Латвии, сославшись на то, что договорился с новым клубом. Если украинский специалист не подпишет контракт с этим клубом, мы сможем вернуться к переговорам", - сказал Горкшс.

На данный момент точно известно, что Григорчук покинет Габалу по окончанию сезона. С азербайджанским клубом украинский специалист работал с 2015 года.

В прошлом сезоне Габала под руководством Григорчука заняла второе местов в чемпионате Азербайджана и установила лучшее достижение в истории. На данный момент она также идет второй в турнирной таблице Премьер-лиги.

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