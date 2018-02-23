Украинский полузащитник забросил мяч за шиворот вратарю в матче чемпионата Бельгии - видео

Руслан Малиновский открыл счет в матче против Антверпена

Украинский полузащитник Генка Руслан Малиновский забил красивый гол со штрафного в матче чемпионата Бельгии против Антверпена.

На пятой минуте украинец взялся исполнять штрафной удар возле правой линии штрафной площади и неожиданно для вратаря соперника пробил по воротам. Мяч по удивительной траектории залетел в дальний верхний угол.

Генк выиграл у Антверпена со счетом 4:0 и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата Бельгии.

Отметим, что в этом сезоне Малиновский сыграл 29 матчей во всех турнирах за Генк, забив семь мячей и сделав две результативные передачи.

Напомним, в прошлом туре чемпионата Бельгии Малиновский забил с пенальти в ворота Брюгге, а его команда свела этот матч вничью.