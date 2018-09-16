Украинский полузащитник принес победу команде Реброва в чемпионате Венгрии - видео

Украинский полузащитник Иван Петряк стал автором победного гола Ференцвароша, который возглавляет Сергей Ребров, в матче чемпионата Венгрии против Гонведа.

До очного противостояния Ференцварош и Гонвед разделяло всего одно очко в турнирной таблице. Ференцварош лидировал в чемпионате, а Гонвед шел вторым. Кроме того, оба клуба представляют один город Будапешт, поэтому их противостояние, несомненно, можно было назвать центральным в туре.

Матч прошел с преимуществом Гонведа, а Ференцварош нанес по воротам соперника лишь один удар в створ ворот, который стал решающим. На 16-й минуте украинский полузащитник Ференцвароша Иван Петряк получил пас из глубины поля, освободился от опеки защитника и пробил мимо голкипера - 1:0.

Ференцварош Сергея Реброва идет в чемпионате без поражений и лидирует с отрывом в 4 очка.

22 августа Ференцварош объявил о назначении наставником команды бывшего главного тренера Динамо Сергея Реброва.

В июле этого года венгерский клуб сообщил о подписании контракта с полузащитником Шахтера и сборной Украины Иваном Петряком.