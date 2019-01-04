Бельгийский клуб решил отправить украинского полузащитника на родину Сегодня, 17:16 359 Цей матеріал також доступний українською Лучкевич будет выступать за Александрию до лета 2019 года на правах аренды Фото: ФК Стандард

Украинский полузащитник бельгийского Стандарда Валерий Лучкевич будет выступать за команду украинской Премьер-лиги Александрию.

Как сообщает официальный сайт льежского клуба, стороны договорились по поводу трансфера 22-летнего футболиста.

Игрок молодежной сборной Украины проведет в Александрии остаток сезона до лета 2019 года на правах полугодичной аренды без права выкупа.

Пресс-служба клуба из Кировоградской области подтверждает договоренность по поводу Лучкевича, ссылаясь на наставника команды Владимира Шарана.

Ранее полузащитник выступал за Днепр в период 2014-2016 годов. В составе Стандарда футболист провел 25 матчей, в которых забил один мяч и отметился двумя результативными передачами.

30 января 2017 года Лучкевич перешел из Днепра в бельгийский клуб. Отец игрока Игорь заявлял, что переезд исполнителя в льежскую команду станет для сына трамплином в более сильный чемпионат.