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Бельгийский клуб решил отправить украинского полузащитника на родину

Сегодня, 17:16
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Лучкевич будет выступать за Александрию до лета 2019 года на правах аренды

Фото: ФК Стандард

Украинский полузащитник бельгийского Стандарда Валерий Лучкевич будет выступать за команду украинской Премьер-лиги Александрию.

Как сообщает официальный сайт льежского клуба, стороны договорились по поводу трансфера 22-летнего футболиста.

Игрок молодежной сборной Украины проведет в Александрии остаток сезона до лета 2019 года на правах полугодичной аренды без права выкупа.

Пресс-служба клуба из Кировоградской области подтверждает договоренность по поводу Лучкевича, ссылаясь на наставника команды Владимира Шарана.

Ранее полузащитник выступал за Днепр в период 2014-2016 годов. В составе Стандарда футболист провел 25 матчей, в которых забил один мяч и отметился двумя результативными передачами.

30 января 2017 года Лучкевич перешел из Днепра в бельгийский клуб. Отец игрока Игорь заявлял, что переезд исполнителя в льежскую команду станет для сына трамплином в более сильный чемпионат.

Теги:   ФК Александрия Премьер-лига Украины Трансферы Футбол

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