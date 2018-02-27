Украинский нападающий забил гол в кубке и попал в сборную 23-го тура чемпионата Турции - видео

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Евгений Селезнев (на фото - пятый справа) уже забил пять голов за свой клуб
Фото: Akhisarspor via twitter

Евгений Селезнев (на фото - пятый справа) уже забил пять голов за свой клуб

Нападающий Акхисар Беледие Евгений Селезнев попал в список лучших игроков 23-го тура чемпионата Турции по версии Whoscored.

Этому поспособствовал дубль украинца в матче против Коньяспора. Его игру оценили в 9,3 балла. Также в сборную тура попал экс-хавбек Динамо Юнес Бельханда (8,3 балла).

Также Селезнев отличился в полуфинале Кубка Турции против Галатасарая.

Тем не менее, его команда потерпела поражение 1:2 и не смогла выйти в финал соревнований.

32-летний футболист провел 10 матчей в составе турецкой команды, в которых забил 5 голов и сделал 2 ассиста.

Своим вторым голом за команду Евгений Селезнев смог принести ей ничью в матче матче чемпионата Турции против Антальяспора.

 

 

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