Украинский нападающий в матче чемпионата Турции забил два мяча в ворота соотечественника - видео

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Кравец принес победу Кайсериспору в матче против Карабюкспора
Фото: ФК Кайсериспор

Кравец принес победу Кайсериспору в матче против Карабюкспора

В поединке чемпионате Турции украинский нападающий Кайсериспора Артем Кравец отличился двумя голами в воротах Карабюкспора, которые защищал его соотечественник и экс-одноклубник по Динамо Александр Рыбка.

Сперва при счете 0:1 в пользу соперника Кравец восстановил равновесие, когда оказался в нужном месте в чужой штрафной после отскока мяча.

Свой второй гол форвард провел при счете 2:1, перехватив неудачную передачу Рыбки на партнера и обыграв оппонентов при входе в чужие владения. Это взятие ворот стало победным, поскольку хозяева в итоге выиграли 3:2.

Кравец, Рыбка, а также украинский защитник Карабюкспора Антон Кравченко с первых минут появились на поле. Их соотечественник и оборонец Кайсериспора Александр Кучер на 61-й минуте вышел на замену.

Ранее украинский форвард Акхисар Беледие Евгений Селезнев отметился дублем в матче чемпионата Турции против Коньяспора.

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