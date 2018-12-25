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Украинский нападающий договорился о переходе в самый титулованный клуб Турции - СМИ

Сегодня, 20:07
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Фото: Евгений Селезнев via Instagram

Селезнев перейдет в Галатасарай на правах свободного агента

Украинский нападающий турецкого Акхисар Беледиеспор Евгений Селезнев в ближайшее время подпишет контракт со стамбульским Галатасараем, сообщает Takvim.

По информации издания, о переходе официально будет объявлено не позднее 19 января 2019, когда после паузы будет возобновлен чемпионат Турции.

Существует вероятность, что о переходе будет объявлено уже в начале января. Селезнев перейдет в Галатасарай на правах свободного агента.

Галатасарай 21 раз становился чемпионом Турции и является самым титулованным клубом страны. Ближайший преследователь Фенербахче имеет 19 чемпионськх титулов. У третьего стамбульськог гранда Бешикташа - 15 чемпионств.

Ранее сообщалось, что Галатасарай близок к подписанию Евгения Селезнева, но затем появилась информация, что на игрока претендуют другие турецкие клубы - Гезтепе, Ризаспор и Бурсаспор.

Впоследствии агент Евгения Селезнева Иван Пироженко опроверг информацию о том, что его клиент перейдет в турецкий Ризеспор. По его словам, команда футболиста пытается договориться о трансфере в турецкий Галатасарай.

Позже появилась информация, что Селезнев может продолжить карьеру в испанской Малаге.

Теги:   Евгений Селезнев Галатасарай Трансферы

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