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Украинский легионер прокомментировал слухи о переходе в Динамо или Шахтер

Сегодня, 18:46
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Фото: Евгений Хачериди via Instagram

Хачериди не планирует возвращаться в Украину

Украинский защитник греческого ПАОКа Евгений Хачериди отреагировал на слухи о его возможном транcфере в донецкий Шахтер или возвращении в киевское Динамо.

Хачериди подтвердил информацию, что он находится в Киеве, однако опроверг возможные трансферы в один из украинских грандов. Футболист готов поменять команду, но вряд ли вернется в Украину, сообщает Football Hub.

"То, что пишут - все неправда. В Украину я, наверное, не вернусь. В Россию, думаю, тоже не поеду, хотя для меня политика политикой, а футбол футболом", - сказал Хачериди.

31-летний украинский защитник не сумел завоевать место в основном составе ПАОКа, но проблема в том, что никто в клубе не объясняет ситуацию.

"Я даже сам не все понимаю. Что мне подходить к тренеру? Он тренер, он решает. Президент говорит, что все довольны. А что довольны, если я не играю", - добавил Хачериди.

Ранее СМИ сообщали, что Евгений Хачериди уже в Киеве и близок к возвращения в Динамо, а затем появилась информация, что футболист может продолжить карьеру в Шахтере.

Перед этим стало известно, что Хачериди может покинуть ПАОК в январе 2019 года. Одной из основных причин такого решения стала малое количество игрового времени украинца в греческом клубе. 

Теги:   ФК Динамо (Киев) ФК Шахтер Трансферы

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