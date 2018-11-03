Украинский клуб сам решил провести матч Премьер-лиги без зрителей

Черноморец решил провести домашний матч 14-го тура чемпионата Украины по футболу против луганской Зари без зрителей на трибунах.

Об этом одесситы сообщили на своем официальном сайте. Причиной такого решения клуба являются массовые нарушения порядка на стадионе со стороны болельщиков во время нескольких последних матчей команды.

"Правоохранительные органы Украины не могут предоставить гарантии безопасности при проведении очередного поединка на стадионе Черноморец. В связи с этим, учитывая рекомендации руководящих футбольных организаций, принято решение матч 14-го тура чемпионата УПЛ Черноморец - Заря (Луганск) провести без зрителей", - сказано в заявлении.

Билеты на этот матч будут действительны на следующую домашнюю игру Черноморца - против Арсенала 25 ноября.

Матч Черноморец - Заря состоится 4 ноября, начало - в 19:30.

На этой неделе в Одессе неизвестные бросили взрывпакеты на поле стадиона Черноморец во время матча Черноморец - Ворскла в 1/8 финала Кубка Украины. В результате никто из футболистов и болельщиков не пострадал.