Украинский клуб отреагировал на задержание полицией своего футболиста пьяным за рулем

Карпаты не имеют информации, водил ли Марьян Швед автомобиль в состоянии алкогольного опьянения

ФК Карпаты выступил с официальным заявлением относительно задержания своего полузащитника Марьяна Шведа пьяным за рулем.

Как сообщил официальный сайт клуба, игрок был задержан за нарушение правил пользования внешними осветительными приборами, после чего он уплатил штраф на месте. Пока что клубу не известно, был ли игрок в состоянии алкогольного опьянения в момент задержания.

"В случае, если факт управления транспортным средством футболистом в состоянии алкогольного опьянения будет подтверждено судом, кроме мер воздействия, предусмотренных украинским законодательством, Марьян Швед понесет также ответственность в соответствии с положениями заключенного с ним контракта", - сказано в заявлении львовского клуба.

Напомним, полузащитника львовских Карпат Марьяна Шведа задержали за рулем в состоянии алкогольного опьянения. 23 января должно было состояться судебное заседание по этому делу.

Напомним, Швед вернулся в Карпаты из Севильи прошлым летом. В текущем сезоне полузащитник сыграл четыре матча в составе львовского клуба.