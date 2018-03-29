Украинский клуб объявил о подписании экс-нападающего Шахтера и Динамо

Гладкий подписал с Черноморцем контракт до конца сезона

Черноморец объявил о заключении контракта с бывшим нападающим Шахтера и Динамо Александром Гладким.

Как сообщает официальный сайт одесского клуба, соглашение с 30-летним футболистом подписано до конца текущего сезона. Форвард получил 24-й номер на футболке, под которым и будет выступать в составе Черноморца.

О том, что Гладкий стал игроком одесского коллектива накануне сообщил официальный сайт украинской Премьер-лиги.

Зимой нападающий покинул Карпаты, став свободным агентом. В середине марта он проходил медосмотр в Лехе Познань, однако польский клуб остался недоволен результатами обследования и отказался от украинца.

В первой части сезона экс-форвард Шахтера и Динамо сыграл девять матчей за Карпаты, забив один гол.

Летом 2017 года Александр Гладкий перешел из Динамо в Карпаты.