Украинский игрок отдал ассист и совершил голевую ошибку в матче английской Премьер-лиги - видео Сегодня, 19:10 64 Цей матеріал також доступний українською Зинченко отдал голевой пас на Серхио Агуэро

Украинский полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко в матче 20 тура английской Премьер-лиги против Саутгемптона отдал голевой пас и совершил ошибку, которая привела к голу в ворота "горожан".

Манчестер Сити первым открыл счет благодаря Давиду Сильве, который отличился на 10-й минуте, замкнув прострел Бернарду Силвы. На 37-й минуте грубую ошибку допустил Александр Зинчнко. Украинец потерял мяч на своей половине поля, который подхватил Пьер-Эмиль Хойбьерг и с 15-ти метров отправил мяч в сетку ворот Манчестер Сити, сравняв счет.

До окончания первого тайма "горожане" сумели еще дважды расписаться в воротах хозяев. Сначала Уорд-Прауз срезал мяч в собственные ворота, а через несколько минут реабилитировался Зинченко, сделав изысканный навес на Серхио Агуэро, который головой отправил мяч в ворота.

Манчестер Сити довел матч до логического завершения, празднуя победу 3:1, которая позволила команде Пепа Гвардиолы вернуться на второе место турнирной таблицы АПЛ.

Саутгемптон - Манчестер Сити - 1:3

Голы: Хейбьерг, 37 - Д. Силва, 10 Уорд-Прауз, 45 (авт), Агуэро, 45+3

Саутгемптон: Маккарти - Рэмси, Беднарек, Стивенс, Таргетт - Ромеу (Валери, 59) - Эльюнусси, Лемина (Редмонд, 46), Хейбьерг Уорд-Прауз - Остин (Лонг, 68)

Манчестер Сити: Эдерсон - Данило, Компани, Ляпорт, Зинченко - Б. Силва, Фернандиньо (Уокер, 86), Д. Силва - Марез (Сане, 84), Агуэро (Габриэль Жезус, 73), Стерлинг

Предупреждение: Остин, Беднарек - Агуэро, Компани, Данило

Удаление: Хейбьерг, 85

Голевая ошибка Зинченко

Голевой пас Зинченко

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