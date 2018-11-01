01 ноября 2018, четверг

Украинский город стал одним из претендентов на проведение Суперкубка УЕФА в 2021 году

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Харьковский стадион Металлист может принять Суперкубок УЕФА 2021 года
Фото: ФК Шахтер

Харьковский стадион Металлист может принять Суперкубок УЕФА 2021 года

Харьковский стадион Металлист вошел в число претендентов на проведение матча за Суперкубок УЕФА в 2021 году.

Как сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), помимо Харькова, на проведение поединка между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы также претендуют белорусский Минск, финские Хельсинки и североирландский Белфаст.

Городами, которые могут принять финал Лиги чемпионов-2021, названы немецкий Мюнхен и российский Санкт-Петербург. Финалом Лиги Европы этого же года заинтересовались австрийская Вена, грузинский Тбилиси, а также испанская Севилья.

Финал женской Лиги чемпионов 2021 года провести у себя хотят чешская Прага и шведский Гетеборг. Окончательные предложения вместе с заявочными досье стороны должны подать до 15 февраля 2019 года.

Исполнительный комитет УЕФА выберет места проведения еврокубковых финалов 2021 года в мае-июне 2019 года. До 26 октября национальные ассоциации должны были обозначить свой интерес к их организации.

Сообщалось, что Федерация футбола Украины готовит заявку на проведение матча за Суперкубок УЕФА в 2021 году в Украине. В 2018 году Киев принимал финал Лиги чемпионов на НСК Олимпийский.

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