Украинский футбольный клуб призвал Премьер-лигу отменить матчи в зимний период - СМИ

Снегопад помешал проведению матча Карпаты - Олимпик в декабре прошлого года

Львовские Карпаты предложили Премьер-лиге и клубам отменить матчи чемпионата в зимний период, начиная со следующего сезона, сообщает Footboom.

По информации источника, львовяне настаивают на отмене матчей в декабре и феврале из-за плохих погодных условий для игры в футбол в это время года.

В этом сезоне матч Карпат против Олимпика, который начался 3 декабря, был прерван из-за сильного снегопада и доигран только в конце февраля.

Напомним, на прошлых выходных донецкий Шахтер досрочно стал чемпионом Украины. Этот чемпионский титул стал для "Горняков" 11-м в истории.