Украинский футбольный клуб оказался на грани исчезновения - СМИ

Футбольный клуб Сумы, выступающий в во втором дивизионе украинского футбола - Первой лиге - находится на грани исчезновения, сообщает Sport Arena.

По информации источника, клуб имеет серьезные проблемы финансового характера, в частности, есть большие долги по зарплате перед игроками. На данный момент остро стоит вопрос дальнейшего существования ФК Сумы.

Команда попытается доиграть до конца первый круг Первой лиги (нужно сыграть еще два матча), но ее дальнейшая судьба остается неизвестной.

На данный момент Сумы находяться на 12-м месте среди 15-ти команд, участвующих в Первой лиге.

В сентябре Сумы вылетели из розыгрыша Кубка Украины, на своем поле уступив Карпатам со счетом 0:3.

Напомним, в этом году уже пять украинских клубов: Днепр, Полтава, Металлург Запорожье, Арсенал-Киевщина и Судостроитель потеряли профессиональный статус.