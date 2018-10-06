Украинский футболист Зозуля объяснил причину боления за российского бойца Нурмагомедова в бою с Макгрегором

Экс-форвард сборной Украины Роман Зозуля, который сейчас играет за испанский клуб Альбасете, признался, что в бою Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова будет болеть за российского бойца.

В интервью FootballHub футболист сообщил, что в последнее время увлекся UFC, поэтому точно будет смотреть этот поединок в прямом эфире.

Также Зозуля признался, что будет болеть за Нурмагомедова, поскольку ему больше импонирует его поведение на мероприятиях перед боем, а также из-за того, что его очень многое связывает с Украиной.

"Мне нравится, как ведет себя Хабиб. Он спокоен, уверен в себе. Это заслуживает уважения. Поэтому я буду болеть за него. Плюс я знаю, что его дядя живет в Полтаве, что он вырос и учился в Киеве, здесь же стал чемпионом вроде бы по самбо, если я не ошибаюсь. Поэтому буду болеть за Хабиба, но в первую очередь я хочу увидеть хороший бой", - сказал Зозуля.

Ранее другой украинский футболист Андрей Ярмоленко заявил, что будет болеть за ирландского бойца, но фаворитом считает россиянина.

Бой Макгрегор – Нурмагомедов состоится 6 октября 2018 года ориентировочно в 05.00. Поединок покажет телеканал 2+2.