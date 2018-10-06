Украинский футболист стал лучшим игроком месяца в белорусском клубе

Украинский форвард брестского Динамо Алексей Хобленко стал игроком месяца в своем клубе.
Как сообщает официальный сайт брестчан, в голосовании болельщиков за лучшего футболиста команды по итогам сентября Костевич набрал 28,82% голосов. Третье место досталось еще одному украинцу - Александру Нойоку, который набрал 10,92%.
В сентябре Хобленко сыграл четыре матча за Динамо-Брест, в которых забил три мяча. На счету Нойока пять матчей и одна результативная передача.
Всего в голосовании приняли участие 1905 болельщиков Динамо.
В июне польский футбольный клуб Лех из города Познани решил прекратить сотрудничество с украинским нападающим Алексеем Хобленко. Позже он стал новичком Динамо-Брест.
В январе нападающий Черноморца Алексей Хобленко, который ранее принадлежал Динамо, перешел в польский Лех.
Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?
Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас
Комментарии
Правила комментирования