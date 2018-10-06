06 октября 2018, суббота

Украинский футболист стал лучшим игроком месяца в белорусском клубе

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Алексей Хобленко получил признание от болельщиков брестского Динамо
Фото: ФК Динамо-Брест

Алексей Хобленко получил признание от болельщиков брестского Динамо

Украинский форвард брестского Динамо Алексей Хобленко стал игроком месяца в своем клубе.

Как сообщает официальный сайт брестчан, в голосовании болельщиков за лучшего футболиста команды по итогам сентября Костевич набрал 28,82% голосов. Третье место досталось еще одному украинцу - Александру Нойоку, который набрал 10,92%.

В сентябре Хобленко сыграл четыре матча за Динамо-Брест, в которых забил три мяча. На счету Нойока пять матчей и одна результативная передача.

Всего в голосовании приняли участие 1905 болельщиков Динамо.

В июне польский футбольный клуб Лех из города Познани решил прекратить сотрудничество с украинским нападающим Алексеем Хобленко. Позже он стал новичком Динамо-Брест.

В январе нападающий Черноморца Алексей Хобленко, который ранее принадлежал Динамо, перешел в польский Лех.

 

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Футбол ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове