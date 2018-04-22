Украинский футболист стал чемпионом Греции

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Дмитрий Чигринский стал чемпионом Греции

Дмитрий Чигринский стал чемпионом Греции

Украинский защитник Дмитрий Чигринский стал чемпионом Греции в составе АЕКа.

В последнем матче АЕК обыграл Левадиакос и стал чемпионом страны впервые с 1994 года. Чигринский в этой игре провел на поле все 90 минут.

Всего в текущем чемпионате Греции украинец отыграл 15 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Ближайшим преследователем АЕКа в турнирной таблице является ПАОК, который отстает на восемь очков.

Недавно Дмитрий Чигринский подписал новое соглашение с АЕКом. Контракт рассчитан до конца сезона-2019/20, с опцией продления еще на сезон.

Ранее АЕК пробился в финал Кубка Греции благодаря голу ножницами от Лазароса Христодулопулоса на 4-й добавленной минуте в ворота Ларисы.

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