Украинский футболист стал чемпионом Греции

Украинский защитник Дмитрий Чигринский стал чемпионом Греции в составе АЕКа.

В последнем матче АЕК обыграл Левадиакос и стал чемпионом страны впервые с 1994 года. Чигринский в этой игре провел на поле все 90 минут.

Всего в текущем чемпионате Греции украинец отыграл 15 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Ближайшим преследователем АЕКа в турнирной таблице является ПАОК, который отстает на восемь очков.

Недавно Дмитрий Чигринский подписал новое соглашение с АЕКом. Контракт рассчитан до конца сезона-2019/20, с опцией продления еще на сезон.

Ранее АЕК пробился в финал Кубка Греции благодаря голу ножницами от Лазароса Христодулопулоса на 4-й добавленной минуте в ворота Ларисы.

НВ