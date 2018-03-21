Украинский футболист продлил контракт с турецким клубом

Украинский защитник Александр Кучер продлил контракт с турецким Кайсериспором.

Как сообщает официальный сайт клуба, футболист подписал соглашение по схеме "1+1".

Кучер сыграл в текущем сезоне чемпионата Турции за Кайсериспор 16 матчей, в которых сделал одну результативную передачу.

Отметим, что Кучер перешел в Кайсериспор в августе прошлого года. Тогда украинский футболист подписал соглашение на один год с правом его продления еще на один сезон.

Накануне Кайсериспор пожелал удачи своему защитнику Александру Кучеру в сборной Украины на мартовские матчи, хотя его туда не вызывали.