Украинский футболист продлил контракт с экс-соперником Динамо в еврокубках

Новый контракт рассчитан до конца сезона 2019/20, с опцией продления еще на сезон

Украинский защитник АЕК Дмитрий Чигринский подписал новое соглашение с клубом.

Об этом сообщает официальный сайт АЕК.

Новый контракт рассчитан до конца сезона 2019/20, с опцией продления еще на сезон.

"Я не мог предположить, насколько долго останусь в АЕК, но рад, что могу стать частью истории клуба. Я тренировался с профессионалами и смог выйти на желаемый уровень", – сказал Чигринский.

Ранее украинский защитник выступал за Днепр. Контракт с этим клубом он расторг летом 2016 года, подписав 2-летний контракт с греческой командой. За все время украинский футболист провел за клуб 45 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

Позже испанское издание Marca провело опрос среди своих читателей на тему худшего трансфера Барселоны за последние годы. Первое место занял Чигринский, который перешел из Шахтера в Барселону летом 2009 года за 25 миллионов евро и сыграл за клуб всего 14 матчей.