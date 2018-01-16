Украинский футболист получил предложение продолжить карьеру в Португалии - СМИ

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Если переход не состоится, то Нойок продлит контракт с минским Динамо
Фото: ФК Динамо

Если переход не состоится, то Нойок продлит контракт с минским Динамо

Полузащитник минского Динамо Александр Нойок зимой может оказаться в одном из португальских клубов, сообщает Football.ua.

По словам агента игрока, украинский капитан минского Динамо Александр Нойок может перебраться в один из клубов Португалии, название которого агент предпочел держать в секрете.

Если же переход не состоится в январе, то экс-полузащитник Металлиста, скорее всего, продлит контракт с вице-чемпионом Беларуси.

В конце зимы Александа Нойока признали лучшим полузащитником чемпионата Беларуси, лучшим игроком Динамо и попал в символическую сборную первенства страны.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Футбол ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове