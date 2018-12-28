Украинский футболист покинул российский клуб
Украинский футболист Денис Дедечко покинул российский СКА Хабаровск.
Как сообщает официальный сайт клуба, стороны расторгли контракт по взаимному согласию.
Дедечко перешел в СКА Хабаровск в июне этого года. В этом сезоне украинский футболист сыграл за российский клуб 25 матчей, в которых забил 5 голов.
До этого Дедечко уже выступал за СКА Хабаровск - в 2016-м и в 2017-м годах.
Перед этим полузащитник был на просмотре в российском Анжи, но клуб отказался от услуг украинца.
Ранее главный тренер клуба украинской Премьер-лиги Александрии Владимир Шаран заявил, что, вполне вероятно, Дедечко пополнит ряды его команды.