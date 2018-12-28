Украинский футболист покинул российский клуб Сегодня, 21:16 195 Цей матеріал також доступний українською Фото: СКА Хабаровск Дедечко может перейти в Александрию

Украинский футболист Денис Дедечко покинул российский СКА Хабаровск.

Как сообщает официальный сайт клуба, стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

Дедечко перешел в СКА Хабаровск в июне этого года. В этом сезоне украинский футболист сыграл за российский клуб 25 матчей, в которых забил 5 голов.

До этого Дедечко уже выступал за СКА Хабаровск - в 2016-м и в 2017-м годах.

Перед этим полузащитник был на просмотре в российском Анжи, но клуб отказался от услуг украинца.

Ранее главный тренер клуба украинской Премьер-лиги Александрии Владимир Шаран заявил, что, вполне вероятно, Дедечко пополнит ряды его команды.