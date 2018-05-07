Украинский футболист отсудил 40 млн рублей у российского клуба - СМИ

Экс-нападающий сборной Украины Марко Девич выиграл у клуба Ростов в суде 40 миллионов рублей, сообщает Сегодня.

По информации издания, 34-летний футболист обратился в ФИФА после расторжения контракта с российской стороной, обвинив ее в неправомерных действиях.

В январе 2017 года Девич перешел в Ростов, подписав контракт на полтора года. Там он провел восемь матчей, из которых только в одном появился в основе.

В конце июня 2017 года нападающий остался без клуба и заявил о том, что может завершить профессиональные выступления.

Позже Девич перешел в лихтенштейнский Вадуц, который выступает в чемпионате Швейцарии. Соглашение игрока с клубом заканчивается летом 2018 года.

Ранее форвард выразил желание вернуться в один из украинских клубов в случае поступления хорошего предложения.