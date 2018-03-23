Украинский футболист договорился о продлении контракта с греческим клубом - СМИ

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Чигринский (слева) заключит трудовой договор с АЕКом на два года - медиа

Чигринский (слева) заключит трудовой договор с АЕКом на два года - медиа

Украинский защитник Дмитрий Чигринский согласовал подписание нового контракта с АЕКом, сообщает FootBoom.

По информации портала, 31-летний футболист заключит трудовой договор на два года, который закончится по завершении сезона 2019/2020.

Как отмечает медиа, обе стороны довольны проведенными переговорами о подписании соглашения, несмотря на изначально разное видение его условий.

Ожидается, что официально о продлении контракта Чигринского, который выступает за команду из Салоник с 2016 года, будет объявлено в ближайшие дни.

Ранее украинский защитник выступал за Днепр. Контракт с этим клубом он расторг летом 2016 года.

Позже испанское издание Marca провело опрос среди своих читателей на тему худшего трансфера Барселоны за последние годы. Первое место занял Чигринский, который перешел из Шахтера в Барселону летом 2009 года за 25 миллионов евро и сыграл за клуб всего 14 матчей.

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