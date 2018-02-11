Украинский форвард забил шестой мяч за бельгийский клуб - видео

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Роман Яремчук результативно играет за Гент в 2018 году
Фото: KAA Gent via Twitter

Роман Яремчук результативно играет за Гент в 2018 году

Украинский форвард Гента Роман Яремчук отличился забитым мячом в матче чемпионата Бельгии против Сент-Труйдена.

22-летний форвард на 56-й минуте получил мяч на левом краю штрафной и послал его красивым обводящим ударом в дальний угол ворот. Этот гол стал вторым для Гента в этом матче.

Гент выиграл у Сент-Труйдена со счетом 3:0 и остался на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Бельгии.

В этом сезоне Яремчук сыграл 22 матча и отметился шестью голами и двумя результативными передачами в матчах чемпионата Бельгии.

В 2018 году Яремчук забил уже три мяча. Первый гол за новую команду он оформил в ноябре в матче против Стандарда. Украинец перешел в Гент летом 2017 года из Динамо.

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