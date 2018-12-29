Украинский экс-защитник Динамо отверг еще один вариант трудоустройства - СМИ Сегодня, 18:35 195 Цей матеріал також доступний українською Хачериди (справа) не рассматривает переход в Карабах - медиа Фото: ФК ПАОК via Facebook

Экс-защитник Динамо Евгений Хачериди исключает вариант перехода в азербайджанский Карабах, который допускала пресса, сообщает SDNA.

По информации медиа, украинский футболист ПАОКа не рассматривает трансфер в этот клуб, который, в свою очередь, также не намерен его подписывать.

Как отмечает портал, 31-летнему исполнителю не нравится проект Карабаха. Кроме того, его не устраивает уровень азербайджанского чемпионата.

Ранее СМИ узнали, что Хачериди может покинуть ПАОК в январе 2019 года. Одной из основных причин такого решения стала малое количество игрового времени украинца в греческом клубе.

Защитник прокомментировал слухи о переходе в Динамо и Шахтер, заявив, что не собирается возвращаться в Украину.

Позже появилась информация, что Хачериди близок к продлению карьеры в азербайджанском Карабахе, который уже якобы сделал предложение по трансферу.