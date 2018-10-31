Украинский экс-полузащитник Динамо забил мяч в свои ворота за турецкий клуб - видео

Рыбалка (второй справа) провел весь матч за Сивасспор

Бывший полузащитник Динамо и сборной Украины Сергей Рыбалка отличился голом в свои ворота за турецкий Сивасспор.

На 13-й минуте выездного поединка 4-го раунда Кубка Турции футболист отправил снаряд в собственные ворота после подачи углового Бодрумспором.

Хозяева поля увеличили свое преимущество на 82-м обороте секундной стрелки, когда забил Чем Экинчи. Гости сумели сократить счет на 90+5-й минуте усилиями Аруны Конте - 1:2.

Рыбалка вышел в стартовом составе Сивасспора и провел на поле все 90 минут матча.

Украинский полузащитник покинул Динамо и стал игроком турецкой команды в сентябре 2017 года на правах годичной аренды.

В июле 2018 года Рыбалка подписал полноценный контракт с Сивасспором. Трудовой договор рассчитан на три сезона - до лета 2021 года.