Украинский баскетболист установил рекорд американской команды

Украинский баскетболист Канзаса Святослав Михайлюк, играющий в студенческой лиге NCAA, установил рекорд университета по реализованным 3-очковым броскам за сезон, сообщает eurohoops.
В воскресенье, 25 марта, в победном матче против Дьюка (85:81) Михайлюк добрался до отметки 112 трехочковых попаданий за сезон. В самом матче на счету Михайлюка 11 очков, 10 подборов и 5 передач.
Михайлюк превзошел достижение Терри Брауна 1991-го года (111 трехочковых).
Команда украинца сыграет в Финале четырех плей-офф NCAA.
Ранее украинский центровой Финикса Алексей Лэнь оформил десятый дабл-дабл (двузначная результативность игрока по двум показателям в одном матче) в текущем сезоне регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и повторил достижение легенды лиги Стива Нэша.
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