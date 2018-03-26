Украинский баскетболист установил рекорд американской команды

Святослав Михайлюк забил 112 трехочковых за сезон и побил рекорд 27-летней давности

Украинский баскетболист Канзаса Святослав Михайлюк, играющий в студенческой лиге NCAA, установил рекорд университета по реализованным 3-очковым броскам за сезон, сообщает eurohoops.

В воскресенье, 25 марта, в победном матче против Дьюка (85:81) Михайлюк добрался до отметки 112 трехочковых попаданий за сезон. В самом матче на счету Михайлюка 11 очков, 10 подборов и 5 передач.

Михайлюк превзошел достижение Терри Брауна 1991-го года (111 трехочковых).

Команда украинца сыграет в Финале четырех плей-офф NCAA.

Ранее украинский центровой Финикса Алексей Лэнь оформил десятый дабл-дабл (двузначная результативность игрока по двум показателям в одном матче) в текущем сезоне регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и повторил достижение легенды лиги Стива Нэша.

