Украинские легионеры принесли ничью своим командам в чемпионате Бельгии

Руслан Малиновский забил свой 6-й гол за клуб в этом сезоне

Нападающий Гента Роман Яремчук и полузащитник Генка Руслан Малиновский забили по голу в матчах 27-го тура чемпионата Бельгии.

Роман Яремчук отметился в матче против Мехелена (2:2).

Нападающий вышел на встречу в стартовом составе, а на 72-й минуте отличился и спас команду от поражения.

В текущем сезоне 22-летний украинец провел 22 матча в составе Гента, в которых забил 7 голов и сделал 2 ассиста.

Руслан Малиновский реализовал пенальти в игре против Брюгге (2:2) и также принес своей команде ничью.

В текущем сезоне 24-летний украинец провел 29 матчей в составе Генка, в которых забил 6 голов и сделал 2 ассиста.

В прошлом матче Роман Яремчук отличился забитым мячом против Сент-Труйдена.