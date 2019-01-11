Украинские биатлонисты неудачно выступили в спринте на Кубке мира
Украинцы не смогли побороться за медали в мужской спринтерской гонке в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.
Победителем гонки стал россиянин Александр Логинов (25:50,9), которому норвежец Йоханнес Бо проиграл 25,2 секунды. Третьим финишировал швед Себастьян Самуэльссон, отстав от лидера на 36,8 секунды. Знаменитый французский биатлонист Мартен Фуркад пришел к финишу лишь седьмым.
Your Top 3 of the men's sprint in #OBE19 ????- IBU World Cup (@IBU_WC) 11 января 2019
????????????Alexander Loginov @russianbiathlon
???????????? @ 7ohannesbo @NSSF_Biathlon
???????????? @SebbeSamuelsson @SwedenBiathlon
You can rewatch the entire competition on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/rXwa7dHUGQ
Лучшим среди украинцев стал Дмитрий Пидручный, который с двумя промахами на огневом рубеже проиграл лидеру 2 минуты и 5,0 секунд и финишировал 25-м. Остальные украинцы оказались вне топ-30. Сергей Семенов пришел 37-м, Артем Прима - 48-м, а Руслан Ткаленко занял 61-е место.
Накануне украинка Вита Семеренко финишировала на шестом месте в женской спринтерской гонке на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.