Украинские биатлонисты неудачно выступили в спринте на Кубке мира Сегодня, 18:53 54 Цей матеріал також доступний українською Победителем стал россиянин Александр Логинов Фото: IBU

Украинцы не смогли побороться за медали в мужской спринтерской гонке в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

Победителем гонки стал россиянин Александр Логинов (25:50,9), которому норвежец Йоханнес Бо проиграл 25,2 секунды. Третьим финишировал швед Себастьян Самуэльссон, отстав от лидера на 36,8 секунды. Знаменитый французский биатлонист Мартен Фуркад пришел к финишу лишь седьмым.

Лучшим среди украинцев стал Дмитрий Пидручный, который с двумя промахами на огневом рубеже проиграл лидеру 2 минуты и 5,0 секунд и финишировал 25-м. Остальные украинцы оказались вне топ-30. Сергей Семенов пришел 37-м, Артем Прима - 48-м, а Руслан Ткаленко занял 61-е место.

Накануне украинка Вита Семеренко финишировала на шестом месте в женской спринтерской гонке на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.