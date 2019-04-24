Украинская Премьер-лига: Заря вырвала победу над Львовом, Александрия победила Мариуполь - видео Вчера, 23:21 191 Цей матеріал також доступний українською ФК Заря Заря на последних минутах победила Львов ФК Заря

Кроме поединка Динамо - Шахтер состоялись еще два матча 25 тура украинской Премьер-лиги в чемпионской группе.



Луганская Заря в матче со Львовом первой пропустила, но в итоге одержала волевую победу, забив решающий гол на 90-й минуте.

Автором победного гола стал Караваев, который реализовал пенальти. Еще один гол за луганскую команду забил Будковский, а в составе Львова отличился Бруно Дуарте, который забил 9-й гол в этом сезоне чемпионата Украины.

В еще одном матче дня Александрия закрепилась на третьей месте, одержав три очка в матче с Мариуполем. На гол Банады на 20-й минуте Мариуполь ответил уже через три минуты - счет сравнял Вакула. Однако уже через девять минут Гречишкин ударом с пенальти снова вывел хозяев вперед.

Александрия набрала 47 очков, оторвавшись от ближайшего преследователя - Зари - на 12 очков.

Заря - Львов - 2:1

Голы: Будковский, 56, Караваев, 90 (пен.) - Бруно, 42

Заря: Шевченко - Караваев, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко - Чайковский, Арвеладзе - Громов (Леднев, 46), Лунев (Кабаев, 46), Хомченовский (Кочергин, 71) - Будковский



Львов: Бандура - Висенте, Парамонов, Адамюк, Воронин - Борзенко, Сабино (Шина, 63), Мартан - Альваро (Педро, 53), Пернамбуко (Насонов, 70), Бруно



Предупреждение: Чеберко, Кочергин, Шевченко - Воронин, Мартан



Александрия - Мариуполь - 2:1

Голы: Банада, 20, Гречишкин, 32 (пен.) - Вакула, 23

Александрия: Панькив - Пашаев, Бабогло, Шендрик, Цуриков - Гречишкин (Запорожан, 46), Банада, Ковалец (Довгий, 81) - Лучкевич (Задерака, 71), Ситало, Полярус



Мариуполь: Худжамов - Полегенько, Дава, Яворский, Быков, Вакула (Фомин, 76) - Федорчук (Борячук, 17), Мишнев, Пихаленок - Сикан (Чурко, 59), Зубков



Предупреждение: Запорожан - Яворский, Зубков, Быков, Пихаленок, Борячук, Фомин

Турнирная таблица

Киевское Динамо и донецкий Шахтер сыграли вничью 0:0 в матче 25 тура украинской Премьер-лиги в чемпионской группе.

НВ