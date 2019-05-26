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Украинская Премьер-лига: Заря прервала серию без побед, Шахтер победил Мариуполь — видео

Вчера, 21:37
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Украинская Премьер-лига: Заря прервала серию без побед, Шахтер победил Мариуполь — видео - фото

ФК Заря

Заря вернулась на четвертое место

В рамках 31 тура украинской Премьер-лиги в чемпионской группе Шахтер победил Мариуполь, а Заря — Александрию.

Донецкий Шахтер, ранее досрочно ставший чемпионом Украины, разгромил Мариуполь со счетом 4:0. Все голы донецкий клуб забил во втором тайме. Хет-триком в составе «горняков» отличился Дентиньо, еще один гол на счету Тете.

В еще одном матче дня луганская Заря победила Александрию 3:1 и вернулась на четвертое место, опередив Мариуполь.

Интересно, что первой забила именно Александрия, однако еще до перерыва команда Юрия Вернидуба забила два гола и вышла вперед. Во втором тайме Заря закрепила преимущество третьим голом и в итоге одержала победу.

Такм образом, Заря прервала четырехматчевую серию без побед.

Шахтер — Мариуполь — 4:0
Голы: Дентиньо, 52, 57, 80, Тете, 78.

Шахтер: Трубин — Бутко, Кривцов, Ордец, Матвиенко — Маркос Антонио, Степаненко (Коваленко, 82) — Тете, Соломон (Марлос, 69), Фернандо (Сиприано, 73) — Дентиньо

Мариуполь: Гальчук — Горбунов (Петерман, 67), Дава, Быков, Полегенько — Федорчук, Мишнев (Белоконь, 62), Путря, Тищенко, Вакула — Фомин (Бугай, 76)

Заря — Александрия — 3:1
Голы: Громов, 29 Лунев, 44 — Довгий, 13

Заря: Шевченко — Тимчик, Вернидуб, Билый, Михайличенко — Силас, Чайковский — Караваев, Лунев (Кабаев, 71), Хомченовский — Громов (Иванович, 88)

Александрия: Рудик — Лучкевич, Микицей, Бабогло, Стецькив (Шастал, 57) — Довгий, Гречишкин, Дедечко (Банада, 79) — Пономарь, Протасов (Ситало, 72), Бухал

Предупреждение: Вернидуб, Громов, Чайковский, Силас — Гречишкин, Лучкевич, Бухал, Бабогло

Турнирная таблица

Ранее в рамках украинской Премьер-лиги в чемпинський группе Динамо одержало волевую победу над Львовом со счетом 2:1.

НВ

Теги:   ФК Александрия ФК Заря ФК Мариуполь ФК Шахтер Премьер-лига Украины

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