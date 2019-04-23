Украинская Премьер-лига: Ворскла отыгралась после трех пропущенных голов от Десны - видео Вчера, 23:15 215 Цей матеріал також доступний українською ФК Десна via Facebook Ворскла и Десна разошлись миром 3:3 ФК Десна via Facebook

Состоялись три матча 25 тура украинской Премьер-лиги в группе выбывания.

В центральном матче тура в группе выбывания полтавская Ворскла отыгралась после трех пропущенных голов от черниговской Десны. Все три мяча в ворота полтавского клуба влетели в первом тайме. Десна могла забить и четвертый мяч, однако на 29-й минуте Артем Фаворов не реализовал пенальти.

Во втором тайме Ворскле удалось переломить ход событий. На 52-й минуте Габелок отыграл один мяч, а уже через 10 минут Шарпар с пенальти сократил отставание до минимума. На 70-й минуте Карека восстановил статус-кво и принес своей команде ничью.

Донецкий Олимпик после отставки главного тренера Вячеслава Шевчука победил Арсенал-Киев 2:0.

В еще одном матче дня львовские Карпаты и одесский Черноморец голов не забивали.

Ворскла - Десна - 3:3

Голы: Габелок, 52, Шарпар (62, пен.), Карека, 70 - Сергийчук, 2, 42, Хльобас, 14

Олимпик - Арсенал-Киев - 2:0

Голы: Гай, 37 (пен.), Дегтярев, 44

Карпаты - Черноморец - 0:0

Турнирная таблица



В прошлом туре украинской Премьер-лиги в группе выбывания Десна победила Карпаты 2:1, а Ворскла проиграла Арсеналу-Киев 0:1.

НВ