#
Мария Прус
Пармезан и доверие друг к другу. Чего не хватает в США
Сергей Жадан
Пять лет спустя
Наире Вудс
Почему соцсети проигрывают
Андрей Смирнов
Трамп приедет к Зеленскому. Возможно
Спецтема: Зеленский — новый президент Российские паспорта для "Л/ДНР"

Украинская Премьер-лига. Шахтер оторвался от Динамо и оказался в шаге от чемпионства - видео

Вчера, 22:10
260
Цей матеріал також доступний українською
Украинская Премьер-лига. Шахтер оторвался от Динамо и оказался в шаге от чемпионства - видео - фото

ФК Шахтер

Для оформления чемпионства Шахтеру не хватает одной победы

Шахтер в 28-м туре украинской Премьер-лиги победил на своем поле Александрию и увеличил отрыв от главного преследователя Динамо до 11 очков.

Хозяева открыли счет уже на 4-й минуте, когда Давид Хочолава подключился на исполнение углового и замкнул подачу от Алана Патрика.

Но гостям на исходе получаса с лишним игры удалось восстановить равновесие в такой же ситуации. После навеса с углового от Дмитрия Гречишкина голом отметился Евгений Банада.

И все же, на 60-й минуте Шахтер забил победный мяч. Это Жуниор Мораес отозвался на подачу Алана Патрика и забил точным ударом в дальний угол.

Победа позволила Шахтеру оторваться от своего главного преследователя Динамо на 11 очков. Для оформления чемпионского титула донецкому клубу достаточно выиграть один матч в последних четырех турах.

Видео голов и обзор матча Шахтер - Александрия

Шахтер — Александрия 2:1
Голы: Хочолава, 4, Мораес, 60 — Банада, 32

Турнирная таблица

Фото: УПЛ

В этом же туре Динамо упустило победу над Зарей на последних минутах, сыграв вничью 1:1.

НВ

Теги:   ФК Александрия ФК Шахтер Премьер-лига Украины Футбол

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

ТОП 3

События

Вчера, 02:13

img
Сегодня в работе киевского метро возможны изменения из-за футбола
1800
Футбол

10 мая, 09:02

img
Футболиста Дэвида Бекхэма лишили прав за пользование мобильным за рулем
1567
Футбол

Вчера, 21:25

img
Экс-защитник Динамо приблизился к переходу в Шахтер - СМИ
966

Главное

События

Сегодня, 00:48

img
В Киеве повредили памятник основателям города
События

Вчера, 20:56

img
Мальчик в посольстве Дании: мать забрала двухлетнего сына домой - Климкин
Политика

Вчера, 17:15

img
Лещенко отреагировал на обвинения Джулиани во враждебном отношении к Трампу