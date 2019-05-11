Украинская Премьер-лига. Шахтер оторвался от Динамо и оказался в шаге от чемпионства - видео Вчера, 22:10 260 Цей матеріал також доступний українською ФК Шахтер Для оформления чемпионства Шахтеру не хватает одной победы ФК Шахтер

Шахтер в 28-м туре украинской Премьер-лиги победил на своем поле Александрию и увеличил отрыв от главного преследователя Динамо до 11 очков.



Хозяева открыли счет уже на 4-й минуте, когда Давид Хочолава подключился на исполнение углового и замкнул подачу от Алана Патрика.

Но гостям на исходе получаса с лишним игры удалось восстановить равновесие в такой же ситуации. После навеса с углового от Дмитрия Гречишкина голом отметился Евгений Банада.

И все же, на 60-й минуте Шахтер забил победный мяч. Это Жуниор Мораес отозвался на подачу Алана Патрика и забил точным ударом в дальний угол.

Победа позволила Шахтеру оторваться от своего главного преследователя Динамо на 11 очков. Для оформления чемпионского титула донецкому клубу достаточно выиграть один матч в последних четырех турах.

Видео голов и обзор матча Шахтер - Александрия

Шахтер — Александрия 2:1

Голы: Хочолава, 4, Мораес, 60 — Банада, 32

Турнирная таблица

Фото: УПЛ

В этом же туре Динамо упустило победу над Зарей на последних минутах, сыграв вничью 1:1.



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