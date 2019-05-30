Украинская Премьер-лига: Шахтер и Динамо одержали победы в заключительном туре — видео Вчера, 22:23 Цей матеріал також доступний українською ФК Динамо Цыганков оформил дубль в матче с Александрией ФК Динамо

Состоялись матчи заключительного 32 тура украинской Премьер-лиги в чемпионской группе.

Киевское Динамо на выезде обыграло Александрию 2:0. Дублем в составе киевлян отличился Виктор Цыганков, который забил по голу в каждом из таймов.

Также победой завершил сезон донецкий Шахтер, ранее досрочно ставший чемпионом Украины. После "сухого" первого тайма "горняки" во второй половине встречи отправили в ворота Львова три мяча. Дентиньо открыл счет, Тарас Степаненко удвоил преимущество, а Николай Матвиенко закрепил преимущество Шахтера.

Мариуполь, несмотря на пропущенный гол в дебюте матча, победил Зарю со счетом 3:1 и финишировал в чемпионате на четвертом месте. Луганская команда закончила сезона на пятой строчке.

Александрия - Динамо - 0:2

Голы: Цыганков, 21, 70

Александрия: Панькив - Лучкевич, Бабогло, Бухал, Пашаев - Запорожан (Дедечко, 64), Банада, Ковалец (Пономарь, 74) - Протасов, Ситало, Задерака (Шастал, 70)



Динамо: Бущан - Кендзера (Шапаренко, 27), Бурда, Шепелев, Миколенко - Цыганков, Алибеков, Шепелев, де Пена - Русин (Кравченко, 35), Беседин (Дуелунд, 88)



Предупреждение: Запорожан, Бабогло - Алибеков



Удаление: Алибеков (Динамо), 32



Львов - Шахтер - 0:3

Голы: Дентиньо, 66, Степаненко, 78, Матвиенко, 86

Львов: Сарнавский - Висенте, Адамюк, Приймак, Пентелейчук (Химчак, 46) - Шина (Иваночко, 80), Педро, Мартан, Липе (Брама, 85) - Алваро, Бруно



Шахтер: Кудрик - Бутко, Бондаренко, Хочолава, Матвиенко - Коваленко, Маркос Антонио - Сиприано (Степаненко, 63), Соломон (Марлос, 77), Фернандо (Тете, 70) - Дентиньо



Предупреждение: Педро, Мартан - Антонио, Степаненко



Мариуполь - Заря - 3:1

Голы: Зубков, 66, Вакула, 68, Борячук, 90+5 - Пихаленок, 12 (в свои ворота)

Мариуполь: Гальчук - Полегенько (Тищенко, 54), Чоботенко, Яворский, Быков - Игнатенко, Мишнев (Борячук, 72), Пихаленок - Чурко (Вакула, 46), Фомин, Зубков



Заря: Шевченко - Тимчик, Литвин, Чеберко, Михайличенко - Чайковский, Силас (Арвеладзе, 73) - Караваев, Лунев (Кабаев, 46), Хомченовский (Леднев, 69) - Будковский



Предупреждение: Игнатенко - Силас



Турнирная таблица

Накануне Арсенал-Киев вылетел из украинской Премьер-лиги, а львовские Карпаты и одесский Черноморец сыграют в переходных матчах за сохранение прописки с луцкой Волынью и Колосом из Коваливки соответственно.

НВ