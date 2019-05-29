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Украинская Премьер-лига: Определились клубы, которые сыграют в переходных матчах, Арсенал-Киев вылетел

Вчера, 19:21
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Украинская Премьер-лига: Определились клубы, которые сыграют в переходных матчах, Арсенал-Киев вылетел - фото

УПЛ

Олимпик сыграл вничью с Ворсклой 2:2 и сохранил прописку в Премьер-лиге

Состоялись матчи заключительного 32 тура украинской Премьер-лиги в группе выбывания.

Львовские Карпаты победили на выезде Арсенал-Киев 3:2, но этого не хватило "зелено-белым", чтобы избежать переходных матчей за сохранение прописки в Премьер-лиге.

Карпаты заняли 10-е место и в матче плей-офф сыграют с луцкой Волынью, которая финишировала третьей в Первой лиге. Арсенал-Киев занял последнее место и покинул элитный украинский дивизион.

В параллельном матче конкурент Карпат донецкий Олимпик сыграл вничью с полтавской Ворсклой и занял спасительное 9-е место, опередив львовскую команду на одно очко.

Одесский Черноморец разгромил черниговской Десну 3:0, однако занял предпоследнее место, которое предусматривает стыковой матч с командой, занявшей второе место в Первой лиге - Колосом из Коваливки.

Арсенал-Киев - Карпаты - 2:3
Голы: Ковпак, 4, Авагимян, 90+2 - Нестеров, 18 Мякушко, 20 Мрошниченко, 45+2

Ворскла - Олимпик - 2:2
Голы: Шарпар, 5, Васин, 44 (пен) - Дегтярев, 76, 83

Черноморец - Десна - 3: 0
Гол: Танчик, 62, Вильхамссон, 72 (пен), 86

Турнирная таблица

Ранее донецкий Шахтер дострково стал чемпионом Украины.

НВ

Теги:   Футбол Премьер-лига Украины Десна Арсенал (Киев) Черноморец (Одесса) ФК Ворскла ФК Олимпик ФК Карпаты

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