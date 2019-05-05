Украинская Премьер-лига: Карпаты проиграли конкуренту за выживание, Черноморец одержал волевую победу над Десной - видео Вчера, 19:53 267 Цей матеріал також доступний українською УПЛ Карпаты не могут победить четыре матча подряд УПЛ

Состоялись три матча 27 тура украинской Премьер-лиги в группе выбывания.

Карпаты на своем поле проиграли конкуренту в борьбе за выживание - Арсеналу-Киев. "Зелено-белые" пропустили уже на 9-й минуте, а перед свистком на перерыв остались в меньшинстве - второе предупреждение заработал Марьян Швед.

Во втором тайме гости удвоили преимущество, а Карпаты ответили лишь одним голом, потерпев второе поражение подряд. Безпобедная серия львовского клуба в чемпионате Украины насчитывает четыре матча.

Черноморец одержал волевую победу в матче с Десной, дважды уступая по ходу встречи. Уже к 22-й минуте одесситы уступали 1:2.

На 86-й минуте матча Черноморцу удалось сравнять счет, а затем забить еще два мяча и одержать победу 4:2. Несмотря на это, одесский клуб остался на последней строчке чемпионата.

В еще одном матче тура Олимпик разошелся миром с Ворсклой 1:1.

Олимпик - Ворскла - 1:1

Голы: Г. Пасич, 65 - Чеснаков, 39

Карпаты - Арсенал-Киев - 1:2

Голы: Хонгла, 83 - Вакуленко, 9, Ковпак, 75

Удаление: Швед, 45+2 (Карпаты)

Десна - Черноморец - 2:4

Голы: А. Фаворов, 13, Гитченко, 22 - Вильхамссон, 18, 86, Павлов, 90+1, Мусолитин, 90+4

Турнирная таблица

Накануне в рамках 27 тура украинской Премьер-лиги Динамо не смогло победить Александрию (0:0), а Шахтер разгромил Львов 5:0.

НВ