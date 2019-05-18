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Украинская Премьер-лига: Карпаты остались в зоне вылета, Черноморец приблизился к Первой лиге — видео

Вчера, 23:43
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Украинская Премьер-лига: Карпаты остались в зоне вылета, Черноморец приблизился к Первой лиге — видео - фото

Ф К Карпаты

Карпаты победили Десну 2:0

Состоялись три матча 29 тура украинской Премьер-лиги в группе выбывания.

Львовские Карпаты в меньшинстве победили черниговскую Десну со счетом 2:0, но остались на 10-м месте, которое предусматривает переходные матчи за место в Премьер-лиге с командами из Первой лиги. Эта победа стала для Карпат первой после 5-матчевой безвыигрышной серии в чемпионате.

Олимпик, над которым также повисла угроза вылета, победил аутсайдера и конкурента за сохранение прописки в Премьер-лиге одесский Черноморец и остался на спасительном девятом месте. Одесская команда продолжает занимать последнюю строчку чемпионата.

Также в зоне вылета остался Арсенал-Киев, который проиграл Ворскле 0:2 и с 25 очками занимает предпоследнюю строчку.

Олимпик — Черноморец — 2:1

Голы: Дийе, 17 Вантух, 49 — Павлов, 47

Удаление: Норенков, 90+3 (вторая желтая карточка)

Ворскла — Арсенал-Киев — 2:0

Голы: Коломоец, 6, Васин, 58

Карпаты — Десна — 2:0

Голы: Понде, 52, Мякушко, 77

Удаление: Йода, 51 (вторая желтая карточка)

Турнирная таблица

Фото: УПЛ

Ранее Динамо победило Мариуполь со счетом 2:1 и отложило чемпионство донецкого Шахтера.

НВ

Теги:   Арсенал (Киев) ФК Олимпик ФК Ворскла Черноморец (Одесса) Десна Карпаты (Львов) Премьер-лига Украины

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