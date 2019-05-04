Украинская Премьер-лига: Динамо не смогло победить Александрию, Заря проиграла Мариуполю - видео Сегодня, 19:32 59 Цей матеріал також доступний українською ФК Динамо via Instagram Динамо не смогло победить третью команду чемпионата Украины ФК Динамо via Instagram

Состоялись два матча 27 тура украинской Премьер-лиги в чемпионской группе.

Киевское Динамо неожиданно на своем поле потеряло очки в игре с третьей командой чемпионата - Александрией.

Киевский клуб пропустил уже на 8-й минуте. Защитники упустили на дальней штанге Валерия Лучкевича, который беспрепятственно отправил мяч в сетку.

Динамо сравняло счет на 65-й минуте. Назарий Русин получил пас от Виктора Цыганкова и пробил мимо голкипера в дальний угол.

Динамо не смогло забить победный гол и рискует по итогам тура отстать от донецкого Шахтера на 9 очков.

В еще одном матче тура Мариуполь на выезде победил Зарю. Победный гол на свой счет записал Руслан Фомин. Нападающий мариупольцев на 35-й минуте замкнул прострел Александра Зубкова.

Динамо - Александрия - 1:1

Голы: Русин, 65 - Лучкевич, 8

Динамо: Бущан - Кадар, Миколенко, Шабанов, Кравченко (Исаенко, 88) - Шепелев (Русин, 60), Андриевский - Цыганков, Буяльский, де Пена - Цитаишвили (Шапаренко, 46)



Александрия: Панькив - Пашаев, Бабогло, Шендрик (Дедечко, 54), Цуриков (Ковалец, 32) - Запорожан, Банада - Задерака, Полярус, Лучкевич (Гречишкин, 26) - Ситало



Предупреждение: Кравченко, Бабогло, Гречишкин

Обзор матча

Заря - Мариуполь - 0:1

Гол: Фомин, 34

Заря: Шевченко - Караваев, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко - Чайковский (Силас, 82), Арвеладзе - Громов (Лунев, 46), Леднев, Хомченовский - Будковский (Иванович, 61)



Мариуполь: Гальчук - Кирюханцев, Чоботенко, Яворский, Быков - Игнатенко, Мишнев - Зубков (Сикан, 90+3), Пихаленок, Чурко (Тищенко, 75) - Фомин (Борячук, 68)

Предупреждение: Вернидуб - Зубков, Чурко

Обзор матча

Турнирная таблица

В прошлом туре чемпионата Украины Динамо победило на выезде Львов 1:0.

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