Украинская Премьер-лига: Динамо не смогло победить Александрию, Заря проиграла Мариуполю - видео
Состоялись два матча 27 тура украинской Премьер-лиги в чемпионской группе.
Киевское Динамо неожиданно на своем поле потеряло очки в игре с третьей командой чемпионата - Александрией.
Киевский клуб пропустил уже на 8-й минуте. Защитники упустили на дальней штанге Валерия Лучкевича, который беспрепятственно отправил мяч в сетку.
Динамо сравняло счет на 65-й минуте. Назарий Русин получил пас от Виктора Цыганкова и пробил мимо голкипера в дальний угол.
Динамо не смогло забить победный гол и рискует по итогам тура отстать от донецкого Шахтера на 9 очков.
В еще одном матче тура Мариуполь на выезде победил Зарю. Победный гол на свой счет записал Руслан Фомин. Нападающий мариупольцев на 35-й минуте замкнул прострел Александра Зубкова.
Динамо - Александрия - 1:1
Голы: Русин, 65 - Лучкевич, 8
Динамо: Бущан - Кадар, Миколенко, Шабанов, Кравченко (Исаенко, 88) - Шепелев (Русин, 60), Андриевский - Цыганков, Буяльский, де Пена - Цитаишвили (Шапаренко, 46)
Александрия: Панькив - Пашаев, Бабогло, Шендрик (Дедечко, 54), Цуриков (Ковалец, 32) - Запорожан, Банада - Задерака, Полярус, Лучкевич (Гречишкин, 26) - Ситало
Предупреждение: Кравченко, Бабогло, Гречишкин
Обзор матча
Заря - Мариуполь - 0:1
Гол: Фомин, 34
Заря: Шевченко - Караваев, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко - Чайковский (Силас, 82), Арвеладзе - Громов (Лунев, 46), Леднев, Хомченовский - Будковский (Иванович, 61)
Мариуполь: Гальчук - Кирюханцев, Чоботенко, Яворский, Быков - Игнатенко, Мишнев - Зубков (Сикан, 90+3), Пихаленок, Чурко (Тищенко, 75) - Фомин (Борячук, 68)
Предупреждение: Вернидуб - Зубков, Чурко
Обзор матча
Турнирная таблица
В прошлом туре чемпионата Украины Динамо победило на выезде Львов 1:0.
НВ