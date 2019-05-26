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Украинская Премьер-лига: Динамо на последних минутах вырвало победу над Львовом — видео

Вчера, 19:26
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Украинская Премьер-лига: Динамо на последних минутах вырвало победу над Львовом — видео - фото

ФК Динамо

Никита Бурда (в центре) принес победу Динамо

Киевское Динамо одержало волевую победу над Львовом в рамках 31 тура украинской Премьер-лиги в чемпионской группе.

Команда Александра Хацкевича пропустила уже на 16-й минуте. Алваро решился на удар с острого угла, а голкипер Динамо Георгий Бущан не сумел парировать выстрел бразильца.

Динамо отыгралось только за 12 минут до окончания основного времени. Карлос де Пена сделал точный навес в штрафную на Артема Беседина, который ударом головой попал в сетку.

На 85-й минуте де Пена снова результативно ассистировал. На этот раз уругваец с углового нашел в штрафной Никиту Бурду, который ударом со второго этажа вырвал победу для киевского клуба.

Динамо — Львов — 2:1
Голы: Беседин, 78, Бурда, 84 — Алваро, 17

Динамо: Бущан — Кендзера, Бурда, Алибеков, Сидклей (Миколенко, 28) — Смирный (Сидорчук, 46), Шепелев, Шапаренко (Дуелунд, 64), де Пена — Русин, Беседин

Львов: Бандура — Парамонов (Липе, 48), Адамюк, Насонов, Приймак — Борзенко, Мартан — Шина (курений, 80), Педро, Алваро — Бруно

Предупреждение: Шапаренко — Борзенко, Липе

Турнирная таблица

Накануне в группе выбывание в украинской Премьер-лиге Карпаты потеряли преимущество в два мяча над Олимпиком (3:3), а Черноморец победил Ворсклу (2:1) и покинул последнее место.

НВ

Теги:   Футбол ФК Львов ФК Динамо (Киев) Премьер-лига Украины

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