Украинская Премьер-лига: Динамо на последних минутах упустило победу над Зарей - видео
Состоялись два матча 28 тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) в чемпионской группе.
Второй клуб в таблице, Динамо, принимал на своем поле Зарю и открыл счет уже на 11-й минуте, когда после прострела Виктора Цыганкова Назарий Русин открыл счет.
В оставшееся время киевская команда имела еще ряд моментов, но их упустила. Два шанса удвоить перевес хозяев не использовал тот же Русин.
Расплата для Динамо наступила на 90+2-й минуте, когда Силас прямым ударом со штрафного принес луганскому клубу ничью 1:1.
Видео голов и обзор матча Динамо - Заря
В другом поединке дня Мариуполь с результатом 2:0 одолел Львов благодаря голам Александра Пихаленка и Александра Зубкова.
Видео голов и обзор матча Мариуполь - Львов
Эта победа позволила приазовской команде выйти на четвертое место, обойдя по дополнительными показателям Зарю - у обоих клубов по 39 очков.
Динамо — Заря 1:1
Голы: Русин, 11 — Силас, 90+2
Мариуполь — ФК Львов 2:0
Голы: Пихаленок, 74, Зубков, 90+2
Турнирная таблица
В прошлом туре Динамо неожиданно на своем поле со счетом 1:1 потеряло очки в игре с третьей командой чемпионата - Александрией.
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