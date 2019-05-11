Украинская Премьер-лига: Динамо на последних минутах упустило победу над Зарей - видео Вчера, 20:11 615 Цей матеріал також доступний українською ФК Динамо Динамо сыграло вничью с Зарей ФК Динамо

Состоялись два матча 28 тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) в чемпионской группе.



Второй клуб в таблице, Динамо, принимал на своем поле Зарю и открыл счет уже на 11-й минуте, когда после прострела Виктора Цыганкова Назарий Русин открыл счет.

В оставшееся время киевская команда имела еще ряд моментов, но их упустила. Два шанса удвоить перевес хозяев не использовал тот же Русин.

Расплата для Динамо наступила на 90+2-й минуте, когда Силас прямым ударом со штрафного принес луганскому клубу ничью 1:1.

Видео голов и обзор матча Динамо - Заря

В другом поединке дня Мариуполь с результатом 2:0 одолел Львов благодаря голам Александра Пихаленка и Александра Зубкова.

Видео голов и обзор матча Мариуполь - Львов

Эта победа позволила приазовской команде выйти на четвертое место, обойдя по дополнительными показателям Зарю - у обоих клубов по 39 очков.

Динамо — Заря 1:1

Голы: Русин, 11 — Силас, 90+2

Мариуполь — ФК Львов 2:0

Голы: Пихаленок, 74, Зубков, 90+2

Турнирная таблица

Фото: УПЛ

В прошлом туре Динамо неожиданно на своем поле со счетом 1:1 потеряло очки в игре с третьей командой чемпионата - Александрией.

НВ