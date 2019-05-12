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Украинская Премьер-лига. Десна одолела Олимпик, Ворскла и Арсенал драматично упустили победы - видео

Сегодня, 23:29
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Украинская Премьер-лига. Десна одолела Олимпик, Ворскла и Арсенал драматично упустили победы - видео - фото

ФК Десна

Десна закрепилась на седьмом месте

Во второй шестерке украинской Премьер-лиги (УПЛ) состоялись матчи 28-го тура.

Лидер второй шестерки Десна принимала на своем поле Олимпик и выиграла 2:1. Три очка хозяевам принесли голы Дениса Фаворова и Александра Филиппова, у гостей забил Матар.

Видео голов и обзор матча Десна - Олимпик

Восьмая команда таблицы Ворскла в концовке матча упустила победу над Карпатами. Гостей вперед вывел Павел Ребенок, но хозяева вырвали ничью 1:1 на 88-й минуте благодаря точному удару Романа Дебелко.

Видео голов и обзор матча Ворскла - Карпаты

Еще в одном поединке дня встречались аутсайдеры Арсенал и Черноморец. Одесситы дважды по ходу игры выходили вперед, но в итоге спаслись от поражения на 90+1-й минуте - 3:3.

В составе "Канониров" забивали Сергей Вакуленко (дважды) и Александр Ковпак, за "Моряков" - Арни Вильхельмссон, Дмитрий Семенив и Руслан Бабенко.

Видео голов и обзор матча Арсенал - Черноморец

Десна — Олимпик 2:1
Голы: Д. Фаворов, 16, Филиппов, 48 — Матар, 51

Ворскла — Карпаты 1:1
Голы: Ребенок, 16 — Дебелко, 88

Арсенал-Киев — Черноморец 3:3
Голы: Вакуленко, 57 (с пенальти), 77, Ковпак, 88 — Вильхельмссон, 10 (с пенальти), Семенив, 62, Бабенко, 90+1 (с пенальти)

Турнирная таблица 

Фото: УПЛ

Накануне Шахтер в 28-м туре украинской Премьер-лиги победил на своем поле Александрию и увеличил отрыв до 11 очков от главного преследователя Динамо, которое упустило победу над Зарей на последних минутах, сыграв вничью 1:1. 

НВ

Теги:   ФК Карпаты Карпаты (Львов) Арсенал (Киев) Черноморец (Одесса) ФК Ворскла ФК Олимпик Олимпик Донецк Десна Премьер-лига Украины Футбол

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