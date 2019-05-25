Украинская Премьер-лига: Черноморец покинул последнее место, Карпаты упустили победу над Олимпиком — видео Вчера, 20:50 320 Цей матеріал також доступний українською УПЛ Карпаты упустили победу в матче с Олимпиком УПЛ

Состоялись три матча украинской Премьер-лиги в группе выбывания.

Львовские Карпаты были близки к победе над донецким Олимпиком, но на последних минутах потеряли преимущество в два мяча.

«Зелено-белые» до 83-й минуты выигрывали со счетом 3:1, но после этого пропустили от Матара Дийе, а за минуту до завершения основного времени — от Алексея Гая.

Таким образом, Карпаты не смогли выбраться из зоны вылета и остались на 10-м месте, которое предусматривает переходные матчи за сохранение прописки в Премьер-лиге.

Одесский Черноморец одержал вторую победу подряд, обыграв Ворсклу, и покинул последнее место, куда снова опустился Арсенал-Киев. Киевский клуб проиграл Десне со счетом 0:1, отстав от одесситов на два очка за тур до завершения чемпионата.

Карпаты — Олимпик — 3:3

Голы: Онгла, 15, Мякушко, 75, 79 (пен.) — Матар, 3, 89, Гай, 83





Десна — Арсенал-Киев — 1:0



Гол: Богданов, 31

Обзор матча

Ворскла — Черноморец — 1:2



Голы: Коломоец, 54 — Коваль, 26, Танчик, 63

Обзор матча

Турнирная таблица

Фото: УПЛ

В прошлом туре украинской Премьер-лиги в группе выбывания Карпаты проиграли Черноморцу 1:2, а Десна уступила Ворскле 0:1.

НВ