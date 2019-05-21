Марк Мэнсон
Умные люди и глупые поступки. Как развить в себе эмоциональный интеллект
Дмитрий Боярчук
Первый день. Найдут ли общий язык Зеленский и МВФ
Илья Кенигштейн
65 млн украинцев. Кто они?
Андрей Зубов
Зеленский побеждает Путина
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

Украинская Премьер-лига: Черноморец обыграл Карпаты, Ворскла — Десну — видео

Вчера, 23:43
214
Цей матеріал також доступний українською
Украинская Премьер-лига: Черноморец обыграл Карпаты, Ворскла — Десну — видео - фото

ФК Карпаты

Карпаты проиграли Черноморцу

Во второй шестерке украинской Премьер-лиги состоялись матчи 30-го тура.

Две лучшие команды данной группы Десна и Ворскла встречались между собой. Победу со счетом 1:0 одержали гости, в составе которых отличился Тодор Петрович.

Черноморец принимал на своем поле Карпаты и выиграл 3:1. У одесситов забивали Арни Вильхамссон, Василий Павлов и Дмитрий Рыжук, у львовян — Сергей Мякушко (с пенальти).

Победа позволила «Морякам» покинуть последнее место, но ненадолго, поскольку киевский Арсенал сыграл вничью с Олимпиком — 1:1.

Столичная команда проигрывала по ходу матча после гола Матара Дийе, но на исходе получаса игры забила мяч, установивший окончательный счет 1:1.

Десна — Ворскла 0:1

Гол: Петрович, 31

Черноморец — Карпаты 3:1

Голы: Вильхамссон, 9, Павлов, 79, Рыжук, 83 — Мякушко, 73 (с пенальти)

Арсенал-Киев — Олимпик 1:1

Голы: Танковский, 31 — Дийе, 25

Турнирная таблица

Фото: УПЛ

В прошлом туре Карпаты в меньшинстве победили черниговскую Десну со счетом 2:0, но остались на 10-м месте, которое предусматривает переходные матчи за место в Премьер-лиге с командами из Первой лиги.

НВ

Теги:   Десна ФК Олимпик Олимпик Донецк ФК Ворскла Арсенал (Киев) ФК Карпаты Карпаты (Львов) Черноморец (Одесса) Премьер-лига Украины Футбол

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Диалоги о бизнесе

23 мая, в Киеве, известные предприниматели Сергей Тигипко, Пётр Чернышов, Игорь Смелянский и Дмитрий Шимкив станут спикерами лекции НВ «Диалоги о бизнесе: как преуспеть в эпоху перемен».

Записаться на лекцию

ТОП 3

Футбол

Вчера, 02:47

img
Динамо рассматривает вариант с назначением иностранного тренера — журналист
1536
Футбол

Вчера, 18:24

img
Когда и где смотреть матч Шахтер — Динамо
1084
Футбол

Вчера, 16:00

img
Итальянский гранд контактирует с полузащитником сборной Украины по поводу перехода — СМИ
849

Главное

События

Вчера, 16:39

img
Администрацию президента возглавит адвокат Зеленского и Коломойского — СМИ
События

Вчера, 18:30

img
На Донбассе ранены трое военнослужащих ООС
Политика

Вчера, 11:56

img
Зеленский пошел на конфликт с политическим классом. Мировые СМИ — о новом президенте