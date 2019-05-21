Украинская Премьер-лига: Черноморец обыграл Карпаты, Ворскла — Десну — видео Вчера, 23:43 214 Цей матеріал також доступний українською ФК Карпаты Карпаты проиграли Черноморцу ФК Карпаты

Во второй шестерке украинской Премьер-лиги состоялись матчи 30-го тура.

Две лучшие команды данной группы Десна и Ворскла встречались между собой. Победу со счетом 1:0 одержали гости, в составе которых отличился Тодор Петрович.

Черноморец принимал на своем поле Карпаты и выиграл 3:1. У одесситов забивали Арни Вильхамссон, Василий Павлов и Дмитрий Рыжук, у львовян — Сергей Мякушко (с пенальти).

Победа позволила «Морякам» покинуть последнее место, но ненадолго, поскольку киевский Арсенал сыграл вничью с Олимпиком — 1:1.

Столичная команда проигрывала по ходу матча после гола Матара Дийе, но на исходе получаса игры забила мяч, установивший окончательный счет 1:1.

Десна — Ворскла 0:1

Гол: Петрович, 31

Черноморец — Карпаты 3:1

Голы: Вильхамссон, 9, Павлов, 79, Рыжук, 83 — Мякушко, 73 (с пенальти)

Арсенал-Киев — Олимпик 1:1

Голы: Танковский, 31 — Дийе, 25

Турнирная таблица

Фото: УПЛ

В прошлом туре Карпаты в меньшинстве победили черниговскую Десну со счетом 2:0, но остались на 10-м месте, которое предусматривает переходные матчи за место в Премьер-лиге с командами из Первой лиги.

НВ