Украинская Премьер-лига: Черноморец обыграл Карпаты, Ворскла — Десну — видео
Во второй шестерке украинской Премьер-лиги состоялись матчи 30-го тура.
Две лучшие команды данной группы Десна и Ворскла встречались между собой. Победу со счетом 1:0 одержали гости, в составе которых отличился Тодор Петрович.
Черноморец принимал на своем поле Карпаты и выиграл 3:1. У одесситов забивали Арни Вильхамссон, Василий Павлов и Дмитрий Рыжук, у львовян — Сергей Мякушко (с пенальти).
Победа позволила «Морякам» покинуть последнее место, но ненадолго, поскольку киевский Арсенал сыграл вничью с Олимпиком — 1:1.
Столичная команда проигрывала по ходу матча после гола Матара Дийе, но на исходе получаса игры забила мяч, установивший окончательный счет 1:1.
Десна — Ворскла 0:1
Гол: Петрович, 31
Черноморец — Карпаты 3:1
Голы: Вильхамссон, 9, Павлов, 79, Рыжук, 83 — Мякушко, 73 (с пенальти)
Арсенал-Киев — Олимпик 1:1
Голы: Танковский, 31 — Дийе, 25
Турнирная таблица
В прошлом туре Карпаты в меньшинстве победили черниговскую Десну со счетом 2:0, но остались на 10-м месте, которое предусматривает переходные матчи за место в Премьер-лиге с командами из Первой лиги.
НВ