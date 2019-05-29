Украинская ассоциация футбола и НАБУ отреагировали на сообщения об обысках в Доме футбола Сегодня, 17:05 Цей матеріал також доступний українською УАФ НАБУ заявляет, что не проводило обыски в Доме футбола УАФ

Украинская ассоциация футбола (УАФ) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опровергло сообщения об обысках в Доме футбола.



На своей странице в Facebook УАФ назвала искаженной информацию про обыски и другие следственные действия в отношении должностных лиц организации.

«В украинских СМИ продолжается волна дискредитационной кампании против Украинской ассоциации футбола (бывшая ФФУ) и ее президента Андрея Павелко», — говорится в заявлении.

В комментарии LB.ua пресс-служба НАБУ отметила, что информация об обысках не соответствует действительности, поскольку они не проводились.

По данным УН, в ходе апрельских обысков, которые якобы проходили в рамках расследования по хищению государственных денег при покупке искусственных футбольных полей, были изъяты футбольные мячи, водка и документы.

Ранее программа Схемы провела расследование, согласно которому УАФ вывела из своего бюджета более одного миллиона долларов через офшор в ОАЭ при закупке оборудования для завода по производству искусственных полей.

СМИ сообщали, что Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) и Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) не имеют претензий к Андрею Павелко по поводу коррупционных действий.

В свою очередь, детективы НАБУ начали уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения и декларирования недостоверной информации Андреем Павелко.