Украинская Премьер-лига решила изменить количество участников - журналист

Украинская Премьер-лига (УПЛ) решила увеличить число участников турнира до 16-ти команд, сообщает журналист Константин Андриюк в программе ТаТоТаке.

По его словам, вопрос расширения УПЛ уже решен на 99 процентов, несмотря на то, что действующий чемпион Шахтер выступает против этого.

Как отмечает Андриюк, у донецкого клуба нет столько голосов в Премьер-лиге, чтобы помешать данному решению, тогда как Федерация футбола Украины (ФФУ) не пойдет на конфликт против большинства клубов турнира.

Кроме того, напоминает журналист, президент ФФУ Андрей Павелко и сам является сторонником расширения числа участников главного дивизиона страны.

Сообщалось, что УПЛ решила увеличить количество участников с 2019 года, а в апреле 2018 года было принято решение, что в нынешнем сезоне Премьер-лиги сыграют 12 клубов.

Наставник Динамо Александр Хацкевич считает, что в украинской Премьер-лиге должны выступать не 12, как сейчас, а 16 команд.