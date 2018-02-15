Украинец вошел в символическую сборную Евро-2018 по футзалу

Петр Шотурма на Евро-2018 в трех матчах забил два мяча и отдал три результативных передачи

Полузащитник Урагана и сборной Украины Петр Шотурма признан одним из лучших игроков чемпионата Европы по футзалу, сообщает официальный сайт УЕФА.

Группа технических экспертов УЕФА в составе двукратного чемпиона мира в качестве главного тренера сборной Испании Хавьера Лосано и наставника рижского Никарса Орландо Дуарте представила пятерку лучших игроков Евро-2018 и назвала расширенную символическую сборную турнира.

Всего в символическую сборную вошли 14 игроков. Там оказалось четыре португальца, три представителя сборной Казахстана, а также два испанца.

Вратари: Георгий Замтарадзе (Россия), Игита (Казахстан).

Полевые игроки: Тайнан, Дуглас Жуниор (оба - Казахстан), Андре Коэлью, Педру Кари, Бруну Коэльо, Рикардиньо (все - Португалия), Иван Чишкала (Россия), Младен Коцич (Сербия), Игор Осредкар (Словения), Мигелин, Пола (оба - Испания), Петр Шотурма (Украина).

Петр Шотурма на Евро-2018 в трех матчах забил два мяча, включая победный гол в ворота сборной Румынии за несколько секунд до конца матча, а также отдал три результативных передачи.

Сборная Украины по футзалу уступила в четвертфинале Евро-2018 команде Испании.