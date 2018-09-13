Украинец стал лучшим тренером августа в Латвии

Украинский тренер Виктор Скрипник, который возглавляет футбольный клуб Рига, был признан лучшим специалистом в чемпионате Латвии по итогам августа.

Под руководством Виктора Скрипника ФК Рига получила в августе четыре побед в четырех матчах чемпионата, не пропустив ни одного гола, сообщает сайт Латвийской футбольной федерации. Благодаря такой удачной статистике клуб из столицы Латвии сумел набрать 46 очков и возглавить турнирную таблицу.

После завершения футбольной карьеры Виктор Скрипник начал работать в немецком Вердере (Бремен). В 2014 году украинский специалист возглавил основную команду бременского клуба, где проработал до 2016 года. В июле этого года Скрипник подписал контракт с ФК Рига.