Украинец принес победу своему клубу в чемпионате Турции - видео

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ФК Кайсериспор

Кравец отличился победным голом за три минуты до конца основного времени

Украинский нападающий Кайсериспора Артем Кравец забил победный мяч в матче 21-го тура чемпионата Турции против Фенербахче.

Экс-футболист Динамо на 87-й минуте отозвался на подачу слева, замкнув ее ударом головой в сетку ворот. В оставшееся время Фенербахче не сумел отыграться и проиграл поединок со счетом 0:1. 

Кравец появился в стартовом составе Кайсериспора и был заменен через две минуты после забитого мяча. Его соотечественник, защитник Александр Кучер, провел на поле весь матч.

Благодаря этой победе команда украинского нападающего поднялась с 14-го на 11-е место, оторвавшись на шесть очков от зоны вылета в низший дивизион.

2 февраля Кравец также забил за Кайсериспор в чемпионате Турции, открыв счет в поединке против Ени Малатьяспора. Тот матч завершился вничью 1:1.

Украинский нападающий перешел в турецкий клуб в январе 2018-го года. По информации журналиста Эртана Сюзгюна, нападающий заключил контракт на 2,5 года. 

Теги:   Фенербахче Артем Кравец Футбол

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