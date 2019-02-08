Украинец принес победу своему клубу в чемпионате Турции - видео Вчера, 22:06 846 Цей матеріал також доступний українською ФК Кайсериспор Кравец отличился победным голом за три минуты до конца основного времени ФК Кайсериспор

Украинский нападающий Кайсериспора Артем Кравец забил победный мяч в матче 21-го тура чемпионата Турции против Фенербахче.



Экс-футболист Динамо на 87-й минуте отозвался на подачу слева, замкнув ее ударом головой в сетку ворот. В оставшееся время Фенербахче не сумел отыграться и проиграл поединок со счетом 0:1.

Кравец появился в стартовом составе Кайсериспора и был заменен через две минуты после забитого мяча. Его соотечественник, защитник Александр Кучер, провел на поле весь матч.

Благодаря этой победе команда украинского нападающего поднялась с 14-го на 11-е место, оторвавшись на шесть очков от зоны вылета в низший дивизион.

2 февраля Кравец также забил за Кайсериспор в чемпионате Турции, открыв счет в поединке против Ени Малатьяспора. Тот матч завершился вничью 1:1.

Украинский нападающий перешел в турецкий клуб в январе 2018-го года. По информации журналиста Эртана Сюзгюна, нападающий заключил контракт на 2,5 года.