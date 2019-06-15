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Украина — Южная Корея 3:1. Видео голов и обзор финала молодежного чемпионата мира

Вчера, 22:04
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Украина — Южная Корея 3:1. Видео голов и обзор финала молодежного чемпионата мира - фото

REUTERS/Kacper Pempel

Сборная Украины добыла волевую победу

В финальном матче молодежного чемпионата мира по футболу сборная Украины (до 20 лет) со счетом 3:1 победила команду Южной Кореи.

Желто-синие пропустили уже на 5-й минуте после точно исполненного пенальти Ли Кан Ином.

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На исходе получаса игры с лишним подопечным Александра Петракова удалось восстановить равновесие, когда мяч отскочил к Владиславу Супряге, который пробил точно в угол ворот.

В начале второго тайма Супряга удвоил перевес сборной Украины, воспользовавшись передачей Ефима Конопли.

Окончательный результат в конце матча установил Гиоргий Цитаишвили после прохода с центра поля и точного удара в правый угол.

В финале молодежного чемпионата мира сборная Украины победила команду Южной Кореи со счетом 3:1.

НВ

Теги:   Сборная Украины Футбол

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