Украина — Южная Корея 3:1. Видео голов и обзор финала молодежного чемпионата мира Вчера, 22:04 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Kacper Pempel Сборная Украины добыла волевую победу REUTERS/Kacper Pempel

В финальном матче молодежного чемпионата мира по футболу сборная Украины (до 20 лет) со счетом 3:1 победила команду Южной Кореи.



Желто-синие пропустили уже на 5-й минуте после точно исполненного пенальти Ли Кан Ином.

На исходе получаса игры с лишним подопечным Александра Петракова удалось восстановить равновесие, когда мяч отскочил к Владиславу Супряге, который пробил точно в угол ворот.

В начале второго тайма Супряга удвоил перевес сборной Украины, воспользовавшись передачей Ефима Конопли.

Окончательный результат в конце матча установил Гиоргий Цитаишвили после прохода с центра поля и точного удара в правый угол.

В финале молодежного чемпионата мира сборная Украины победила команду Южной Кореи со счетом 3:1.

НВ